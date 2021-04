Aperto cantiere consolidamento risanamento Santuario di Machaby

L'iniziativa nasce da un progetto della Fondazione CRT che, nel 2018, in accordo con la Conferenza Episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, ha istituito un Bando appositamente finanziato per il restauro di un santuario per ognuna delle Diocesi che compongono la Regione ecclesiastica.

La Diocesi di Aosta, in accordo con la Parrocchia di Arnad, ha subito individuato il Santuario di Machaby e messo in moto le collaborazioni e la preparazione tecnica, burocratica e finanziaria per la partecipazione al Bando. La Diocesi ha innanzitutto interessato la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali al fine di concordare entità e modalità degli interventi in vista della necessaria autorizzazione e anche per ottenere dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta il cofinanziamento dell’opera.

Ugualmente la Diocesi ha avviato con successo l’iter per ottenere il contributo della Conferenza Episcopale Italiana dai fondi provenienti dall’Otto-per-Mille alla Chiesa Cattolica. La Diocesi ha poi coinvolto anche il Comune di Arnad che ha aderito immediatamente all’iniziativa, assicurando oltre alla collaborazione anche un piccolo contributo economico.

Inoltre, considerata la richiesta di coinvolgimento di organizzazioni no profit del territorio per attività sociali e di valorizzazione culturale, la Diocesi ha interessato all’iniziativa l’Oratorio interparrocchiale “Giovanni Paolo II” e l’Associazione “Lo Doil” di Arnad, che hanno aderito con entusiasmo. Il coordinamento dell’operazione e l’espletamento di tutte le pratiche necessarie per arrivare all’apertura del cantiere sono state assicurate dall’Ufficio beni culturali della Diocesi di Aosta.

INTERVISTI PREVISTI·

Restauro e consolidamento del tetto

Restauro del campanile

Risanamento e rifacimento intonaci delle pareti esterne e interne

Restauro degli elementi lapidei (cornici, mensole, colonne)

Restauro delle pitture della facciata

Restauro delle cappelle dei misteri del Santo Rosario

Realizzazione di una intercapedine per risanamento murature

Costi e finanziamenti

Costo previsto 855.000,00 €

opere di restauro 790.000,00 €

opere sociali e di valorizzazione turistico culturale 35.000,00 €

opere di ristrutturazione parziale di alcuni locali della casa del pellegrino a servizio del santuario e delle attività sociali e culturali del progetto 30.000,00 €

Finanziamenti

Fondazione CRT 225.000,00 € (deliberati)

Conferenza Episcopale Italiana 300,000,00 € (deliberati)

Regione Autonoma Valle d’Aosta 300.000,00 € (deliberati)

Comune di Arnad 30.000,00 € (previsti)