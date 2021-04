All'Area Megalitica di Aosta la scoperta continua - ANTEPRIMA VIDEO

Sotto la direzione dell'istruttore tecnico della Soprintendenza regionale-Ufficio Archeologia Alessandra Armirotti, è in corso all'Area megalitica in corso St-Martin de Corléans ad Aosta uno scavo archeologico che sta dando risultati eccezionali.

In vista dell’allestimento del nuovo percorso museale, gli archeologi della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta affiancati da operatori specializzati in cantieristica archeologica del calibro dell'aostano Giorgio Avati hanno riportato in luce un tumulo su cui sono ora in corso le 'archeoindagini', ancora avvolte dal massimo riserbo.

In realtà il tumulo era stato già scoperto dall'archeologa Rosanna Mezzena Mollo a metà degli anni '80, ma poi era stato ricoperto con sabbia per proteggerlo dalla costruzione della struttura dell'Area e non era più stato oggetto di particolari attenzioni.

QUI, NEL VIDEO REALIZZATO DA ENRICO ROMANZI, ALCUNI SUGGESTIVI MOMENTI DELL'INTERVENTO DI SCAVO