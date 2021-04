Udali Maria Elena nominata Presidente Confcommercio – Fipe VdA donne

Congratulazioni al nuovo Presidente Confcommercio – Fipe VdA Donne Maria Elena Udali nominata ufficialmente ieri in occasione della riunione di Giunta Confcommercio VdA.

Maria Elena, Presidente Giovani Fipe VdA e appartenente al gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio VdA, è una imprenditrice attenta ed al passo coi tempi gestisce il ristorante di famiglia “Lo Riondet” nel cuore della splendida location di La Thuile.

Dinamicità e continuo rinnovamento rappresentano il cuore pulsante delle attività che Maria Elena intraprende nella sua attività imprenditoriale.

Maria Elena Udali commenta “La Federazione Pubblici Esercizi, in tutta Italia, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e la difficile situazione epidemiologica ha rafforzato il nostro spirito di squadra. “Il percorso per uscire da questa situazione destabilizzante, per il nostro settore, è ancora lungo e la Valle d’Aosta, regione a vocazione prettamente turistica, ne sa qualcosa. Accetto con piacere e senso di responsabilità prosegue Maria Elena -questo nuovo ruolo perché credo in FIPE Confcommercio, credo nelle donne e nei giovani. Uniti possiamo superare le difficoltà e costruire un futuro migliore per noi ed i nostri figli in una regione che può benissimo puntare a diventare la Piccola Perla delle Alpi.”

La Giunta di Confcommercio VdA esprime soddisfazione per la scelta ed augura a Maria Elena Udali un proficuo lavoro all’interno dell’Associazione.