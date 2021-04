L'OPINIONE DI UN LETTORE: Qualcuno controlli come vengono esposti bandiere e labari

Caro Direttore, in riferimento all'articolo odierno sulla esposizione delle bandiere in municipio di Aosta ho notato - per la verità da molto tempo - guardando le immagini tv di Consiglio regionale e comunale che i labari esposti - di Regione e Comune - nelle sale consiliari, hanno i colori rosso e nero invertiti. Per la verità potrebbe esistere una motivazione, che il Comune di Aosta, a suo tempo, abbia adottato volontariamente tale disposizione dei colori, ma la cosa mi pare singolare! E' pur vero che se giriamo i comuni della valle se ne vedono di belle sui gonfaloni comunali.

Grazie per la suggestione Caro Lettore. Concordo che sulla questione vi sia una diffusa sciatteria che abbiamo inteso sottolineare percè il fatto si è verificato in occasione del 25 Aprile che ricoda la liberazione dal nazifascismo. Ora dobbiamo liberarci dal pressapochismo ti troppi. pi.mi.