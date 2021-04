Hommage au Poète Suprême Dante dans le bourg de Bard

Le 1er mai prochain, à partir de 10h, le bourg de Bard accueillera "Dante nel borgo", un hommage au Poète suprême, à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort. Quinze silhouettes grandeur nature des personnages principaux de la Divine Comédie seront l'âme de l'événement conçu par l'association Maison Bleue de Bard, avec le soutien du Conseil Régional de la Vallée d'Aoste et de la Commune de Bard.

Les personnages, tirés des œuvres de cinq illustrateurs et dessinateurs de renommée internationale - Milton Glaser, Moebius, Lorenzo Mattotti, Sandro Dossi et Silver, en collaboration avec le dessinateur Giorgio Sommacal - donneront vie à un voyage artistique qui transformera le bourg de Bard en les lieux de l'enfer, du purgatoire et du paradis de Dante.

L'événement, qui durera jusqu'à la fin de l'été, accompagne l'exposition qui vient d'être inaugurée au Fort de Bard, "Hommage à Dante: 1321-2021", construit autour d'un précieux incunabulum de la Divine Comédie, imprimé en 1487 et provenant de un ancien château de Lunigiana, volume illustré par des gravures sur bois exceptionnelles. (ANSA).