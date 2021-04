Carl Brave protagoniste festival Musicastelle

Le rappeur, auteur-compositeur et producteur romain Carl Brave est le protagoniste du deuxième rendez-vous avec Musicastelle, le festival en plein air, le 26 juin en Val Vény.

Le premier rendez-vous est au calendrier le samedi 19 juin avec le duo Colapesce et Dimartino, qui se produira au lieu-dit Tsan Mort de Saint-Vincent,tandis que Carl Brave jouera en Val Vény au lieu-dit Pendeint, le 26 juin.

Vendredi prochain, les troisième et quatrième artistes seront annoncés et celui après les cinquième etsixième, à nouveau révélé sur les réseaux sociaux officiels de l'Office du Tourisme. Le concert est gratuit et accessible sur réservation uniquement. Comme l'année dernière, la priorité sera donnée à ceux qui combinent le concert avec une nuitée dans une structure de la Vallée d'Aoste via le portail www.bookingvalledaosta.it.

L'année dernière, le nombre limite de réservations était de mille, cette année l'espoir des organisateurs est d'atteindre deux mille. (ANSA).