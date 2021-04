LA RESISTENZA DEI MISTERI IN VALLE D'AOSTA

25 aprile festa della Liberazione. Ma in Valle la vera data della Liberazione è del 28 aprile 1945, quando i francesi si ritirarono e quando le armate nazi-fasciste lasciarono Aosta. Ma cosa è successo dopo? E in particolare nel 1946. Ne parla Gianni Torrione in un libro del 2010 dal titolo "TAPPA LO BA", riferito al tentativo di defenestramento del Presidente Federico Chabod dal balcone del palazzo della ex prefettura nel marzo del 1946, anno fatidico per la Valle. Già, il 1946, anno di svolta per la storia dell'autonomismo valdostano.

Annessionisti, separatisti, indipendentisti, autonomisti sembrano essersi dati appuntamento per decidere i destini dela Petite patrie. Sono emerse così tesi utilizzate "ad usum delphini", a seconda delle convenienze di parte, fornendoci in tal modo solo una parte, spesso edulcorata, di fatti che meritavano forse una diversa introspezione, un approccio più approfondito, direi asettico. Non è revisionismo quello di Torrione nella sua opera, ma un coraggioso tentativo per dire che forse è giunto il tempo di abbandonare schermi e schemi ideologici che ci impediscono, ancora oggi, di capire ciò che veramente è accaduto in quegli anni decisivi per il futuro della Valle d'Aosta. C'è ancora molta documentazione che deve essere messa a disposizione del pubblico e molta parte di essa è ancora custodita in archivi di famiglia.

In Valle le Resistenze sono state più d'una. Una, di sicuro, incanalata nel solco del CLN (Comitato di liberazione nazionale), ma altre, e forse più interessanti, orientate a garantire in futuro la specificità della nostra regione.

Ed è a questo proposito che nel libro di Torrione, oltre alla figura di Chabod, emerge quella di Severino Caveri. Una figura controversa fini ad un certo punto. Caveri sa quello che vuole. Ha capito che l'obiettivo da portare a casa è l'autonomia e per questo non esita a servirsi anche degli idealisti dell'annessionismo e dei patiti delle guarentigie internazionali.

E, quando si è trattato, successivamente, di parlare a Roma di Statuto, non ha esitato a trattare con un'altra figura (dimenticata) della Storia valdostana: il generale Luigi Chatrian, sottosegretari alla guerra, da Caveri non certo amato, ma "usato" nei rapporti con De Gasperi e con il Governo italiano, di cui il valdostano faceva parte.

Il lavoro di Gianni Torrione ha il merito di aver tracciato, in filigrana, un profilo interessante di quel tempo da un punto di vista giornalistico, in quella che potremmo definire la Resistenza dei misteri e della Liberazione in Valle d'Aosta, di cui il 28 aprile dovremmo celebrare l'anniversario.