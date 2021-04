Oggi lunedì 26 aprile saint Boniface év. d’Aoste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 26 aprile

ore 9.30

Incontro in videoconferenza con i Sacerdoti di recente ordinazione

Martedì 27 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

ore 17.00-18.30

Partecipazione al Colloquio digitale organizzato da SOS Archivi:

Archivio bene comune: il rapporto con le comunità e proposte di valorizzazione

Mercoledì 28 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

ore 18.00

Riunione in videoconferenza della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Giovedì 29 aprile

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 30 aprile Cattedrale - ore 18.00 S. Messa nella memoria di San Giuseppe lavoratore CON e PER il mondo del lavoro

La Chiesa celebra Beato Bonifacio di Valperga Vescovo

Nacque a Torino nella seconda metà del XII secolo. Apparteneva alla famiglia dei conti di Valperga, che viene fatta discendere dal re d'Italia Arduino d'Ivrea. In famiglia ricevette un'educazione cristiana che rafforzò presso lo zio paterno Arduino vescovo di Torino. Decise quindi, non più giovanissimo; dii intraprendere la vita religiosa, entrando nell'abbazia benedettina di Fruttuaria. Passò in seguito al Monastero-Collegiata di Sant'Orso dei Canonici Regolari di Aosta dove, intorno al 1210, venne nominato priore. Ben presto la sua profondità spirituale e la sua santità di vita lo resero molto popolare anche tra la gente più semplice. Quando il vescovo Giacomo fu trasferito ad Asti, il 17 luglio 1219 Bonifacio venne eletto alla sede episcopale di Aosta, diocesi che guidò per 24 anni distinguendosi per l'umiltà e l'attenzione verso i poveri. Morì il 25 aprile 1243 e fu sepolto in un primo momento nella collegiata di Sant'Orso. Il suo corpo venne poi traslato nella Cattedrale di Aosta, presso la cappella di Sant'Antonio. È stato proclamato beato da Leone XIII nel 1890.

