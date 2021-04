Donnas: Non solo parchi aperti ma anche giochi di strada per i bimbi

Dopo la decisione di tenere aperti alcuni parchi giochi, nuova iniziativa in bassa Valle per favorire le attività dei bambini all'aria aperta.

Sarà inaugurato martedì 27 aprile alle ore 14 in piazza XXV Aprile a Donnas lo spazio allestito con disegni realizzati per far giocare i bambini all'aria aperta.

Nell'area davanti alla scuola dell'infanzia e a quella primaria sono stati dipinti dei giochi di strada creativi adatti ai più piccoli.

Il restyling della piazza è nato con l'adesione al progetto 'La Commune à l'Ecole', promosso dal Consorzio enti locali valdostani Celva, a cui hanno partecipato alcune classi delle scuole di Donnas, in collaborazione con il Comune in un percorso di educazione civica e rispetto delle regole. All'evento, che si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid, saranno presenti esponenti dell'amministrazione comunale e dell'istituzione scolastica 'Mont-Rose A'.