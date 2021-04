Dondeynaz (Cisl) 'Il Piano Politiche del Lavoro 2021-23 può favorire la ripartenza'

Jean Dondeynaz, Segretario regionale della Cisl, ripone fiducia nel Piano delle Politiche del Lavoro, che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale. Per Dondeynaz il documento "rappresenta la sfida per poter ripartire con delle strategie occupazionali più mirate e performanti".

Il Segretario della Cisl VdA alza però la guardia e dice: ". E’ ovvio che questo documento è il canovaccio che indica la via, ma si dovrà poi trasferire il tutto in azioni concrete che possano garantite quel cambiamento fondamentale e di impulso per dare le risposte opportune ad un mondo del lavoro in grande difficoltà".

Jean Dondeyna pensa ad un Piano "che guardi alla riqualificazione delle abilità digitali, al rilancio di una filiera delle competenze che possa unire pubblico e privato, istituendo sistemi territoriali in grado di collegare in modo efficiente università, scuole, lavoratori, aziende".

Un ottimismo che Dondeynaz lo fotografa con un obiettivo che può essere definito storico: "costruire finalmente, intorno alla persona, una rete di protezione e promozione costante, che assicuri tutele, riqualificazione e soprattutto lavoro".