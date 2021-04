Progettualità culturale e pastrorale per i beni culturali ne parlerà mons. Franco Lovignana Vescovo di Aosta

Martedì 27 aprile 2021, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà l'incontro Archivio bene comune: il rapporto con le comunità e proposte di valorizzazione. Sarà possibile seguire l'appuntamento in diretta streaming su https://www.sosarchivi.it/diretta-streaming.

La documentazione conservata negli archivi ecclesiastici, diocesani e parrocchiali in particolare, si intreccia inestricabilmente con la storia delle persone e delle comunità e dei luoghi abitati e costruiti intorno ad esse. Ogni azione, legata ad iniziative sia di conoscenza sia di tutela o di valorizzazione, non può che essere l'espressione concertata di un popolo e del suo territorio.

Mons. Franco Lovignana parlerà della progettualità culturale e pastorale per i beni culturali. Ascolteremo due esperienze: Matteo Savoldi racconterà il progetto degli archivi ecclesiastici veronesi in rete; don Gianluca Marchetti e Veronica Vitali parleranno della valorizzazione "corale" dei codici miniati del Capitolo della Cattedrale di Bergamo.

Quest'incontro rientra nella rassegna "Waiting For ICA 2022" organizzata da SOS Archivi in collaborazione con ICA, DGA, ANAI in attesa di "ICA Roma 2022" ed è proposto dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali e l'edilizia di culto tra gli appuntamenti formativi della rubrica #inFORMAZIONEbce.