Courmayeur: Il 25 Aprile 2021 per perpetuare i valori di chi è morto per la nostra libertà

Il 25 aprile 2021, la Valle d’Aosta, decorata della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, celebrerà il 76° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, fondamentale momento per consolidare e perpetuare la trasmissione alle giovani generazioni la memoria dei valdostani e delle valdostane che si sono sacrificati contro la dittatura e per affermare la libertà, la democrazia e l’Autonomia.

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica e le misure di contenimento del contagio in atto, hanno impedito di procedere secondo le consuete modalità nell’organizzazione sul territorio regionale degli eventi per la celebrazione del 25 aprile. Il Comune di Courmayeur ha proceduto con l'imbandieramento civile degli edifici pubblici con le bandiere italiana , europea e valdostana.

Il Sindaco, Roberto Rota, accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale, Nicole Passino, un rappresentante del comitato valdostano dell’ANPI, e un rappresentante dell'Associazione Nazionale Alpini, dopo la deposizione di una corona davanti al Monumento della Liberazione, hanno proceduto ai discorsi commemorativi.

Per rendere omaggio a questa giornata, il video della celebrazione è arricchito, in collaborazione con Nicole Vignola e la Biblioteca comunale di Courmayeur, dalla lettura del brano "Ferro" di Primo Levi, interpretato dalle giovani voci di Mattia Musa e Francesca Minnella.