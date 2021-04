ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL RINNOVO DEL CANONE DI ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO SPECIALE AL 31 MAGGIO 2021

Con questa nuova misura, fortemente voluta e caldeggiata da questa Direzione come la precedente che aveva portato il differimento al 31 marzo, l’Azienda ha voluto ulteriormente manifestare in maniera concreta la vicinanza ai suoi abbonati speciali, in considerazione del perdurare della delicata situazione economica connessa alla pandemia da Covid 19.

Questa scelta si è rivelata funzionale a consentire che – come peraltro richiesto dalla nostra associazione di categoria – il pagamento del canone speciale possa essere effettuato quando sarà intervenuta la conversione in legge del D.L. 41/2021 (c.d. “decreto sostegni”), e quindi saranno definitivamente noti gli importi dovuti anche dalle strutture ricettive e dagli esercizi pubblici, anche in considerazione della circostanza che alcuni tra gli emendamenti al momento all’esame delle competenti Commissioni del Senato attengono proprio a questo profilo.

Al termine del percorso legislativo in essere, sarà cura della Rai fornire con la massima precisione tutti i dettagli operativi alle categorie e alle aziende interessate.