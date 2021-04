Mai dimenticare il patrimonio di idee, la passione civile ed il valore profondo della Resistenza

"Anche quest'anno ricordiamo il 25 Aprile, una data simbolica per la rinascita del nostro Paese, senza cortei e manifestazioni di piazza a causa del perdurare della pandemia. Ma siamo convinti che saranno tanti gli italiani che a Milano ed in tante altre città, accogliendo l'invito dell'Anpi, della Cisl e di tante altre associazioni, depositeranno un fiore sotto le targhe delle strade e delle piazze intitolate ai partigiani. Un gesto semplice ma di grande significato ideale. Non dobbiamo mai dimenticare il valore profondo della Resistenza, patrimonio di idee, passione civile che occorre continuare a trasmettere ai giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro".

E' quanto sottolinea il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra dalle pagine dei quotidiani 'Conquiste del lavoro' ed 'Il Giorno' in occasione della Festa della LIberazione ricordando anche l'iniziativa 'Strade di Liberazione” promossa dall’ANPI, per oggi, con la quale, attraverso questo gesto simbolico si vuole rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia.

"La nostra democrazia - ricorda il leader della Cisl - è frutto del sacrificio di una generazione che si è battuta per la difesa della libertà, della tolleranza,del pluralismo delle idee. I principi fondamentali che insieme al diritto al lavoro ritroviamo nella Costituzione e su cui si fonda la nostra Repubblica. Da lì bisogna ripartire per la ricostruzione del nostro paese dalle macerie provocate dalla pandemia, proprio come avvenne dopo l’ultimo conflitto mondiale”.

Il leader Cisl aggiunge che senza lavoro non c’è sviluppo, progresso, libertà. Le ingenti risorse europee che arriveranno dal Next Generation Eu devono servire a stimolare la crescita e la nuova occupazione, con una politica industriale rispettosa dell’ambiente, a ridurre le diseguaglianze sociali enormemente cresciute in questi mesi, a realizzare finalmente l’unità del Paese. Significa puntare su maggiori investimenti pubblici, su infrastrutture materiali ed immateriali, formazione adeguata, innovazione, ricerca, digitalizzazione, insieme ad un fisco più equo e una Pubblica Amministrazione moderna e rinnovata”.