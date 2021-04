Doppler: rivenditore leader di sistemi di sicurezza e automazione nel nord ovest italiano

Nella scelta di un sistema di sicurezza o automazione è necessario rivolgersi a figure professionali competenti che possano fornire prodotti di alta qualità e un servizio tecnico e di assistenza eccellente, ciò e possibile grazie a Doppler Srl.

Nel 1982, l’azienda ha iniziato il suo percorso nel nord ovest italiano, per costruire e consolidare la propria posizione nel mercato della distribuzione di sistemi di sicurezza, antintrusione videosorveglianza e antincendio, automazione e networking, affermando il suo ruolo di precursore.

Doppler.eu può contare su sette filiali (Moncalieri (To), Venaria Reale (To), Alessandria, Asti, Cuneo, Genova e Imperia) e sul nuovo Polo Logistico di Leinì (To) grazie al quale il professionista ha a disposizione una vasta gamma di prodotti e può usufruire di consegne rapide e puntuali.

Con l’intento di interpretare i bisogni della filiera con estrema attenzione e di contribuire allo sviluppo della professionalità nel settore, l’azienda è costantemente all’avanguardia sulla scelta dei prodotti detentori di grandi innovazioni tecnologiche e divulga a propri clienti, installatori professionisti, le novità portatrici di business per tutta la filiera.

L’obiettivo è che i professionisti del settore, grazie ai servizi e alle soluzioni promosse da Doppler, si sviluppino e diventino sempre più sensibili nel seguire le innovazioni che il mercato propone. L’azienda si batte affinchè la professionalità sia regolamentata, rispetto al mercato plug & play del consumer. Deve quindi essere coltivato il messaggio che il prodotto non è una scatola di oggetti che funzionano da soli una volta disimballati, bensì un insieme di valori che rendono accessibile all’utilizzatore finale una tecnologia all’avanguardia e sicura.

Ed è proprio così, perché l’azienda è associata ANIE Sicurezza, un’associazione che coinvolge tutti i più importanti operatori nei vari ambiti della sicurezza, come l’antintrusione, l’antincendio, il controllo degli accessi e il building automation nel nostro Paese.

Doppler: campi di specializzazione

I principali settori di specializzazione sono:

Sistemi antintrusione: ovvero tutti quei sistemi tecnologici in grado di mettere in sicurezza sia abitazioni private ma anche realtà più grandi, come edifici commerciali e pubblici. Il tutto grazie anche a sistemi antifurto, barriere perimetrali, allarmi e nebbiogeni.

Sistemi di rivelazione gas e incendi e lampade di emergenza

Videosorveglianza, tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura

Aperture automatiche cancelli e portoni a battente, scorrevoli e basculanti, dissuasori e barriere

Sistemi per la domotica, ovvero impianti in grado di essere gestiti da remoto attraverso il proprio smartphone per il controllo degli impianti sia in ambiti privati che commerciali.

Apparati attivi e soluzioni passive per la realizzazione, gestione e manutenzione delle reti informatiche

Climatizzazione fissa, barrire d’aria, pompe di calore e vrf

Tornelli

Punto di forza aziendale è il supporto di tecnici professionisti presenti in tutti i punti vendita che seguono e consigliano il cliente nella fase di scelta del prodotto e forniscono assistenza tecnica in fase post vendita.

Grazie alla loro continua formazione e corsi di aggiornamento sui prodotti venduti e sulle normative si garantisce un’assistenza sempre in linea e concorde con i servizi offerti, da tempo l’assistenza tecnica è riconosciuta come uno dei plus da parte della clientela.

Marchi di alta qualità all’interno del catalogo prodotti Doppler

Tra i marchi più pregiati presenti all’interno del catalogo di Dopper troviamo: Inim electronics, Ajax system, Avs electronics, Hikvision, Premium Line, Fujitsu General, Meccanica Fadini, Automatismi Benincà, Cardin, Nice, Politec, Jablotron, Venitem, Kblue, EEA, Tansa, T-sec, Concept, Paso, Fibaro, Zyxel.

Tre grandi novità sono presenti nella lista di prodotti rivenduti da Doppler: Inim Prime 3.0, Inim Fire App e Ajax.

Il sistema antintrusione di alta qualità Inim Prime 3.0 è stato pensato per rispondere in maniera lineare e senza intoppi anche ai sistemi di domotica. il tutto possibile tramite un’altra novità, l’App Inim Fire, ideata sia per gli installatori che per gli utenti finali, fornendo funzioni veloci, sicure e soprattutto un usabilità adatta ad entrambe le figure utilizzatrici.

Per quanto riguarda il settore dell’antincendio, Inim lancia uno strumento indispensabile per i professionisti: l’ Inim Fire App. Rivolta sia ai professionisti che agli utenti finali (Responsabili di impianto, responsabili della sicurezza ecc.), fornisce funzioni indispensabili per una gestione degli impianti sicura, veloce e professionale. Grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva Inim Fire fornisce una visione d’insieme chiara ed immediata di quanto sta accadendo su tutti gli impianti di propria competenza, con il semplice tocco di un dito si può poi accedere a tutti i dettagli di ciascuna segnalazione.

Ulteriore novità in Doppler è il sistema di sicurezza wireless più premiato in Europa, Ajax.

Si tratta di una sofisticata tecnologia senza fili in grado di unire affidabilità e design in un unico prodotto in grado di proteggere l’ambiente in cui viene installato.

L’installazione è molto semplice ed intuitiva ed è dotato di diversi canali di comunicazione per l’invio delle segnalazioni, gestibile da 200 utenti in grado di controllare fino a un massimo di 250 dispositivi. Inoltre, il dispositivo Ajax offre sicurezza e funzionalità anche in caso di interruzione della corrente elettrica con la sua autonomia di ben 16 ore.

CONTATTI:

DOPPLER SRL, via Curiel 14 – Moncalieri (To)

Tel. 0116408711 – info@doppler.eu