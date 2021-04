Una vittima e 50 nuovi casi Covid in Valle

Resta stabile la curva dei contagi nella nostra regione: sono stati 50 nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati nella nostra regione a fronte di 178 persone sottoposte a tampone.

E' registrato un altro decessi, pertanto il totale delle vittime sale a 451 (222 uomini e 229 donne).

E' quanto riportato nell'ultimo bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. I guariti sono 38 e i contagiati attuali sono saliti a 792, ovvero 11 più di ieri.

In aumento il numero dei pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono 55 (ieri erano 52), di cui 12 (ieri 11) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sanitario restano 737 persone.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 1.175 controlli (record del mese) e hanno elevato cinque sanzioni per violazioni alle norme antipandemia.