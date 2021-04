Excellent de Place Deffeyes: Nicoletta Spelgatti e Stefano Aggravi finalisti della Lega VdA

Le truppe camellate di Luca Distort, che in poche ore dopo l’apertura del sondaggio aveva ottenuto più voti di quanti ne avesse presi alle regionali, hanno dovuto cedere il passo a quelle di Stefano Aggravi che scese dal Monte Bianco negli ultimi due giorni ha rosicchiato 25 voti percentuali chiudendo così al primo posto con 998 voti pari al 37,3% contri i 993 di Luca Distor che dopo avere raggiunto percentuali prossime al 50% si è fermato al 37,1.

Se tra i Consiglieri della Lega la lotta è stata davvero degna di Alberto da Giussano, tra le donne non c’è stata storia. Nicoletta Spelgatti con 105 voti, pari al 3,9%, ha conquistato la finale lasciandosi alle spalle una lontanissima Raffaela Foudraz che con uno 0,1% ha ottenuto 4 voti.

E così i finalisti della Lega Vda al premio Exellence Place Deffeys 2020-2021 saranno Stefano Aggravi e Nicoletta Spelgatti che si aggiungono ai colleghi Pierluigi Marquis della Stella Alpina e Luigi Berscky di Alliance Valdôtaine.

Vale la pena ricordare che il capogruppo della Lega, Andrea Manfrin per alcuni giorni ha tenuto testa a Distort, ma poi si è fermato; i suoi sostenitori da metà settimana votavano con il contagocce e così ha chiuso al secondo al terzo posto con 363 voti, pari al 13,6%. Tutti gli altri consiglieri del gruppo legista sono sempre stati fuori e molto lontani dalla zona qualificazione.

Basti dire che lo skyrunner Denis Brunod si è fermato a 23 voti con una percentuale dello 0,9% al pari di Christian Ganis che di voti ne ha presi 25. Se tra le donne il distacco tra Nicoletta Spelgatti (105 voti 3,9%) è abissale quello tra il podio e Dino Planaz, che evidentemente non ha avuto il sostegno degli allevatori è infinito. Infatti con 3 voi e un misero 0,1% ha chiuso l’eliminatoria all’ultimo posto lontano anche da Simone Perron che di voti ne ha presi 38 pari all’1,4%.

Rimangono Paolo Sammaritani, uno dei cinque leghisti che ha ottenuto più di 100 voti; ovvero 101 che in termini percentuali vale un 3,9%; uno zero virgola in meno di Nicoletta Spelgatti e che ha preceduto Erik Lavy. Il giovane consigliere che forse non ha avuto tutto il sostengo che merita dal Club Rotaract che coordina si è bloccato a 22 voti pari allo 0,8%. Infine Christian Ganis, con una percentuale pari a quella di Brunod (0,9%) ha ottenuto 25 voti.

Al termine delle eliminatorie, una per ogni gruppo presente in Consiglio Valle, i primi classificati, uno per genere, accederanno alla finale per conquistare il premio Excellent de Place Deffeyes 2020-2021. Ed ora si giocano l’accesso alla finale i Consiglieri del gruppo Pour l’Autonomie.

Buon Voto fino il primo maggio.