Riflessioni del sindaco Gianni Nuti sul 25 APRTILE

La prima cosa è incarnare i valori che dalla resistenza sono scaturiti e sui quali si fonda la repubblica italiana, dunque onorando la memoria di chi ha indossato i panni della storia locale in un momento/cardine della storia di questa terra. Ricordare che se non ci fossero stati non è vero che la guerra si sarebbe conclusa nello stesso modo ugualmente… Ricordare che la violenza è nell’uomo, ma uno stato che usa la violenza come strumento di governo è altra cosa.

Bisogna saper raccontare una storia di giovani ai giovani d’oggi: l’energia della ribellione alla prigionia è frutto anche di un ardore giovanile che oggi langue dietro a schermi e pixel che non permettono una piena espressione di sé.

La promozione della ricerca da parte della politica implica che si creda nella scienza, che cerca prove, che non si spacci la propaganda per verità incontestabile, non si alimentino forme di mistificazione ma di rivelazione, anche se ogni rivelazione, anche di tipo storico, è per una sua parte provvisoria perché rappresenta una ricostruzione narrativa che mette in luce aspetti e ne limita altri.

La resistenza è un terreno di inclusione come lo deve essere la politica democratica: interclassista e bypartisan donne e uomini (e non è scontato) di ogni ceto, dai professori universitari alla gente del popolo, dai cattolici ferventi da nobili illuminati, ai liberali, ai repubblicani ai socialisti e ai comunisti a ex fascisti, tanti, che avevano capito. Ancora oggi le regole del gioco dobbiamo scriverle insieme, da crisi come quella che stiamo vivendo si esce insieme.

Attualizzare il pensiero sulla resistenza significa vigilare sulla contemporaneità e i rischi che il dualismo benessere economico /democrazia che ha favorito la fine dei totalitarismi comunisti nell’89 non si disintegri a favore di altri modelli di convivenza civile dove i margini di libertà si riducono.