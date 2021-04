Assessore Sapinet, 'presto tavolo lavoro su filiera legno'

"Considerata la competenza primaria della nostra Regione in materia di foreste, intendiamo costituire quanto prima un gruppo di lavoro per elaborare un disegno di legge di recepimento dei principi dettati dal Testo unico delle foreste e delle filiere forestali. Contemporaneamente elaboreremo il Piano forestale di indirizzo territoriale. Sarà anche importante riuscire a dirottare delle risorse, se possibile già dal 2021, anche per un supporto a tutto il settore".

Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse naturali, Davide Sapinet, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sul rilancio della filiera del legno.

"Le segherie sono 11 (erano 36 nel 1991 e 31 nel 1998) e le imprese iscritte alla Camera di commercio per le attività di taglio piante sono circa una ventina. Sono dati decisamente contenuti rispetto alle potenzialità dei nostri boschi, tenuto inoltre conto che solo una minima parte del materiale lavorato dalle segherie proviene dai boschi valdostani. Le proprietà private rappresentano circa il 60% della superficie forestale e va ricordato che la forte frammentazione della proprietà fondiaria è certamente un limite al mantenimento dei boschi ed allo sviluppo del settore" ha aggiunto Sapinet.

"Ho avuto la conferma - ha replicato Erik Lavy - che di concreto non c'è nulla. Non è ammissibile che non siano ancora disponibili i risultati dello studio. La Regione deve fare la regia, non intervenire nelle questioni di cui possono occuparsi i privati. Bisogna sostenere l'imprenditoria privata, altrimenti non ci sarà mai un rilancio e si continuerà a cercare legno all'estero. È un'emergenza: il prezzo del legno sta aumentando, non possiamo continuare ad aspettare".