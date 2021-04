A Villeneuve la prima Libreria Sospesa della Valle d'Aosta

Partirà a maggio da Villeneuve, dove non c'è mai stata una biblioteca, il primo progetto di Libreria Sospesa in Valle d'Aosta. Lo ha annunciato l'Amministrazione comunale del sindaco Bruno Evaristo Jocallaz, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.

La Libreria Sospesa è uno spazio aperto al prestito e allo scambio di libri usati, donati all’amministrazione in seguito a un’azione di passaparola da parte dei cittadini.

"Per una rete fatta di informazione, di coinvolgimento della comunità e delle istituzioni - si legge in una nota - si è venuto a creare un servizio gratuito alla cittadinanza, con la forza della solidarietà dei cittadini donatori di libri e degli amministratori volontari che cureranno di persona le presenze e le operazioni di logistica nella Libreria Sospesa: il tutto nel segno dell’ecologia, del riciclo e della sostenibilità".

La Libreria Sospesa di Villeneuve rientrerà nelle iniziative attive della Giornata Nazionale del Dono, il 4 ottobre 2021, appuntamento proposto annualmente dall’ANCI e a livello regionale dal Celva, sostenuto dal CSV e dall’Istituto Nazionale Italiano del Dono.

"Ringraziamo di cuore i partner che hanno espresso interesse ed appoggio morale verso la nostra idea di Libreria - commenta il sindaco Jocallaz - sostenendoci nell’avvio di questa nuova avventura: Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta; Istituto Italiano Donazione; Dono Day VdA; Unité Grand-Paradis; Legambiente Valle d’Aosta e Oratorio Les Paroisses du Paradis".