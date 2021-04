Lega sempre più giù, il Pd sogna il sorpasso. Fratelli d’Italia continua a volare

Perdendo lo 0,9 per cento in appena 7 giorni, infatti, il partito di Matteo Salvini ora è accreditato al 21,6%. Il Partito Democratico, che guadagna lo 0,2 per cento rispetto al sondaggio precedente, è ora al 20%, ad appena poco più di un punto e mezzo percentuale dal Carroccio.

Questa settimana, infatti, il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale e dal 17,3% della settimana scorsa sale al 17,8 per cento.

Cala dello 0,2 per cento, invece, il Movimento 5 Stelle che ora è accreditato al 16,6%. Forza Italia è stabile al 6,5 per cento, mentre Azione di Carlo Calenda sale al 3,5% guadagnano lo 0,1 per cento in una settimana.

Guadagna lo 0,1% anche Sinistra italiana, che ora è al 2,6 per cento, mentre cala ancora Italia Viva, che scende dal 2,3 per cento di 7 giorni fa al 2,2% di questa settimana.