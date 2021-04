Offerta Vodafone Shake It fun and shake it easy

Con Vodafone quest'anno sarà possibile accedere all'offerta di telefonia mobile che consente per sei mesi di avere Amazon Prime completamente gratuito e si potrà comunicare in totale libertà come e quando si vuole. Questi due principali pacchetti offrono delle promozioni vantaggiose in merito a sms e chiamate illimitate verso ogni gestore, numero di rete fissa o mobile in Italia, ed in più navigazione in totale autonomia con tanti giga byte che permetteranno di esplorare il mondo del web. Per aderire all'attivazione si ricorda che il pacchetto riservato agli under 30 viene attribuito anche con 6 mesi di Amazon Prime incluso sul prezzo mensile della promozione.

Da oggi con Vodafone Shake It fun e Shake it easy si potranno avere sms minuti illimitati con tanti giga byte e Vodafone pass per comunicare in autonomia

Grazie a questo mega pacchetto di Shake It Fun and shake it easy si potranno realizzare tanti messaggi e tante chiamate come e quando ritenete opportuno. Stiamo parlando di due notevoli piani tariffari che solo Vodafone ha scelto di realizzare per ogni cliente che rientri nella categoria under 30. Questi piani tariffari oltre al pacchetto già esposto, garantiscono anche di avere a disposizione dei Giga per navigare su internet e disporre di sms nonché chiamate illimitate verso tutti. Per completare, il pacchetto offre l'unicità di Vodafone pass, ossia una funzionalità del tutto aggiuntiva che ha la capacità di rendere ogni app eccezionale e soprattutto di utilizzarla senza consumare i giga.

Grazie alle promozioni Shake It Fun and shake it easy, offrono ciascun cliente i pass Social, musica e chat che permettono a sua volta di utilizzare i social network nonché piattaforme di streaming musicali e dei servizi di messaggistica istantanea, e allo stesso tempo hanno lo scopo di mantenere grandi quantità di giga all'interno del piano senza doverli consumare.

Pertanto, nel piano Shake It Fun è compreso anche il pass Smart meeting che permette per tre mesi di non consumare dei Giga anche quando ci si vuole collegare ad altre piattaforme di videoconferenza. Con Shake it easy si può avere anche il pass mappe che permette di accedere navigare senza limiti su qualunque app che sono inerenti alle mappe servizi di trasporto pubblico.

Pacchetti importanti, costi e periodi di attivazioni

Si ricorda che dal 9 aprile per chi fosse interessato ad attivare uno dei piani Shake It Up Shake It Fun si può anche disporre di uno sconto che si può utilizzare nell'arco di 6 mesi su Amazon Prime per usufruire in totale libertà e completamente gratis. Si aggiunge anche, che una volta terminato il periodo promozionale il costo della promozione si attiva in modo automatico al prezzo di 3,99 al mese e il cui costo sarà addebitato sul credito residuo. Per mezzo del servizio prime si avrà la possibilità di avere anche delle spedizioni veloci e gratuite allo stesso tempo su tanti prodotti che si potranno acquistare su Amazon, e inoltre si avrà la possibilità di accedere ai differenti contenuti di prime video, ma anche di prime Music e prime reading con spazio di archiviazione del tutto illimitato sia per quanto concerne foto che per altri innumerevoli servizi. Per quanto concerne la tariffa Shake It Fun si aggiunge che il pacchetto è rivolto ai clienti Vodafone under 30.

Il costo del piano mensile è di €11,99 ed include ogni sms e minuto illimitato più l'aggiunta di 40 giga byte di traffico di dati e pagare mediante sistema smartpay. Con Smart Pay si può avere il costo del rinnovo in modo automatico addebitato o su carta di credito o sul conto corrente, per chi invece preferisce l'addebito su credito residuo poi in totale autonomia scegliere il metodo di pagamento. Per quanto riguarda Shake it easy ovvero il piano tariffario che Vodafone riserva a tutti i clienti è dedicato agli under 30 e come abbiamo detto precedentemente, si avranno a disposizione sms e chiamate del tutto e limitate più un extra pacchetto di dati contenenti 60 giga byte al mese, mentre se si sceglie a quello da 30 Giga byte si avrà il tutto a un costo di 14,99 al mese. Con Vodafone Power gaming invece, si avranno giga illimitati che consentiranno di accedere ai giochi e a tutti i titoli di giochi più celebri come per esempio Clash of Clans, Clash Royale, e di tutto sarà possibile accedere navigando senza limiti su twitch.

Ecco, abbiamo elencato una serie di promozioni che Vodafone si impegna a realizzare per ciascun cliente a dei prezzi reali, nonché vantaggiosi e impeccabili. Per attivare tali promozioni è bene adoperarsi sul sito vodafone.it e scoprire le nuove offerte che Vodafone riserva per ciascun cliente. Per eventuali dubbi o informazioni il sito rimane a disposizione laddove ci fossero problematiche in merito ad attivazioni e offerte. Con Vodafone ogni cliente sarà soddisfatto, grazie alle offerte capaci di realizzare al momento per ogni abbonato. Da tanti anni Vodafone si mette in campo per offrire pacchetti promozioni cercando anche di soddisfare a pieno ogni esigenza del consumatore finale e di capire quali sono le esigenze più particolari di cui si ha bisogno. Nel sito si troveranno tutte le informazioni inerenti a ogni pacchetto e offerta desiderata. Vodafone resta a disposizione di ciascun cliente sia interessato per chiarire dubbi e dare più informazioni specifiche riguardo ai pacchetti.