Aosta: Assicurata la continuità dei servizi per la prima infanzia

Proseguiranno senza soluzione di continuità i servizi per la prima infanzia ad Aosta. La Giunta Nuti ha infatti approvato gli indirizzi per l’espletamento delle attività negli asili nido nel periodo dal 13 giugno prossimo al 30 settembre 2022, con una disponibilità di 114 posti nei nidi comunali suddivisi tra asilo di via Roma, “M. Berra”, “Farfavola” e “Apeluna”.

"Tale numero scenderà a 102 - si legge in una nota del Comune - a partire dall'1 ottobre quando non saranno più disponibili le strutture private finora utilizzate come nidi nell’ambito della co-progettazione di servizi sperimentali per la prima infanzia suddivisi tra asilo di via Roma, 'M. Berra' con 24 posti reperiti sul mercato privato mediante convenzionamento di strutture autorizzate".

L’orario sarà ampliato, e diventerà 7,30 – 17,30 con orari fissi di ingresso e uscita dal lunedì al venerdì e frequenze stabili e regolari nell’arco della settimana per non meno di 20 ore settimanali.

Viene confermata l’adozione di specifiche misure finalizzate a individuare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica indipendente (le cosiddette “bolle”) con i gruppi composti da un minimo di sei ad un massimo di 12 bambini. Il rapporto numerico educatore-bambini, attualmente uno a sei, potrà essere esteso fino a uno a otto.

"Gli indirizzi applicati - prosegue la nota - permetteranno di assicurare la gestione ordinaria dei servizi sino al 30 settembre 2022, in vista della riorganizzazione complessiva dei servizi alla prima infanzia con decorrenza indicativa dall'1 ottobre 2022 quando tornerà a essere utilizzabile anche l’asilo nido di viale Europa attualmente adibito a servizio semi-residenziale per anziani, con tale utilizzo confermato fino al 30 settembre 2022 anche considerato il protrarsi della situazione emergenziale".

"Si tratta – commenta l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati – di un provvedimento estremamente importante perché da un lato ci permette di mettere in sicurezza, confermandolo, il servizio e dall’altro di rilanciarlo in vista di un graduale quanto auspicato ritorno alla normalità pre-Covid-19".