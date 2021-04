Cibo fresco alle famiglie meno abbienti da Fondazione Comunitaria

Si chiama 'Distribuzione alimenti freschi di stagione' la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta in collaborazione con la Cooperativa sociale La Sorgente. Organizza la consegna mensile di circa 200 cassette di cibo fresco al mese (principalmente frutta e verdura, ma anche pane e latticini, del valore di 15 euro l'una) per aiutare famiglie in difficoltà economica ma anche per avviare un percorso virtuoso di contrasto alla "povertà alimentare relativa", promuovendo stili di vita sani e sviluppando azioni indirizzate a forme di economia circolare per il sostegno di prodotti e aziende locali.

Il progetto affianca le attività dell'Emporio Solidale Quotidiamo "integrando la distribuzione di derrate alimentari a lunga conservazione - si legge in una nota - nella consapevolezza che queste ultime da sole non possono essere in grado di soddisfare i requisiti minimi per una corretta alimentazione".

L'investimento complessivo, per la Fondazione Comunitaria, è di circa 38.000 euro annui, costi di gestione e realizzazione compresi.