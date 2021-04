Programma di sviluppo rurale: al via le domande per gli aiuti alla promozione dei prodotti agricoli

L’obiettivo del bando è incentivare le azioni che promuovono il riconoscimento della qualità dei prodotti tutelati da sistemi di qualità, di valorizzare il loro legame con il territorio e di ampliarne il mercato, migliorandone la riconoscibilità.

Rientrano nel sostegno tutte le iniziative, avviate dopo la presentazione delle domande, che riguardano la realizzazione di pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web, video, cartellonistica, campagne ed eventi promozionali, seminari e workshop, l’acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, l’organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di produttori coinvolte in uno o più regimi di qualità.

Le domande devono essere presentate, in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro venerdì 29 ottobre 2021. La compilazione può essere effettuata in modo autonomo (previo accreditamento su SIAN) o allo Sportello Unico con il supporto del personale dell’Assessorato (si consiglia di prendere appuntamento ai numeri 0165 275357 o 275279). Si segnala che quest’anno è stata introdotta una nuova procedura per la richiesta dei preventivi, di cui è possibile prendere visione al seguente link

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_<wbr></wbr>aperti_misure_strutturali/<wbr></wbr>gestione_preventivi_i.aspx e sulla quale eventuali chiarimenti potranno essere richiesti sempre al personale dello Sportello Unico.