IL POUSSA CAFE @PARTIGIANERIA 2021@ DISPACCIO 22 APRILE

Chi pensava che le partigianerie fossero un retaggio del passato si documenti con la Presidenza del Consiglio Comunale di Aosta che ha dato il monopolio della diretta streaming per le manifestazione del 25 Aprile ad una testata. A pagare sono tutti i cittadini, ma i lettori delle altre testate non possono seguirla. Alla faccia delle democrazia e della libertà. La Resistenza non ha insegnato nulla.