Oggi venerdì 23 aprile saint Georges

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 23 aprile saint Georges

La Chiesa celebra San Giorgio Martire di Lydda

Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv in Israele, venne onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte della Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno. La sua memoria è celebrata in questo giorno anche nei riti siro e bizantino. Pochi santi possono vantare un culto così diffuso e tanta venerazione popolare quanto san Giorgio, cavaliere, martire di Cristo tra il III e il IV secolo. Lo testimoniano le innumerevoli chiese a lui dedicate, i tanti paesi e regioni del mondo di cui è patrono.

Il sole sorge alle ore 6,31 e tramonta alle ore 20,17