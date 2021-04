Finaosta blocca ai morosi sospensione rate mutui

“Alla luce del peggioramento radicale delle condizioni economiche del settore turistico-ricettivo nell’anno in corso appare dunque incomprensibile che la nuova, importante e indispensabile, norma regionale del 9 aprile 2021, (L.R. n.5) escluda dalla possibilità di sospensione della rata del mutuo le aziende che abbiano posizioni debitorie nei confronti di Finaosta, cioè si escludono coloro che sono più in difficoltà e che hanno maggiormente bisogno di aiuto, in particolare quelli che stavano cercando di ‘ristrutturare’ la situazione debitoria e quindi i più esposti alla crisi”. Lo evidenziano in una nota coordinatori Gianni Champion e Raimondo Donzel.

“Purtroppo le speranze di una ripartenza per la stagione invernale 2020/2021, che rappresenta il momento più importante dell’attività turistica valdostana, si sono infrante con la chiusura al grande pubblico degli impianti da sci e di fatto la chiusura pressoché totale dell’intero comparto”.

Champion e Donzel ribasicono, inoltre, che “vengono introdotte delle limitazioni rispetto alla perdita di fatturato delle imprese del settore turistico-ricettivo, che rischiano di creare delle condizioni di esclusione dell’accesso alla misura di sospensione da parte di alberghi che sono stati completamente chiusi”.

I ristori nazionali e regionali sono stati più volte annunciati, sono attesi ma sono in ritardo. A questo si aggiungono norme che non tengono conto in modo sufficiente dell’eccezionalità e della gravità del momento che stiamo vivendo. “Bisogna aprire dunque – sostiene Area Democratica Gauche Autonomiste - una porta a quelle imprese, che senza la sospensione delle rate del mutuo si trovano danneggiate due volte”.