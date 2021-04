Charvensod: La rotonda diventa una Saletta d'Arte con una personale di Siro Vierin

La rotonda di Pont-Suaz ospita, da venerdì 23 aprile 2021, alcune sculture realizzate dall’artista Siro Viérin. Raffigurano animali domestici e selvatici, presenti nel territorio o che si potrebbero potenzialmente incontrare nell’habitat naturale che circonda Charvensod.



Siro Viérin ha scelto il cemento quale materiale per la loro realizzazione e spiega: «Mi sono cimentato nell’utilizzo di un materiale solitamente associato alle costruzioni ma che, invece, si presta anche per realizzare opere artistiche. Attraverso queste sculture, racconto la Valle d’Aosta, le sue ricchezze e le sue peculiarità».



«È un onore esporre nel nostro comune le opere di Siro Viérin: la Commissione della Biblioteca è convinta che la cultura si accresca proprio per mezzo della valorizzazione del territorio attraverso installazioni di livello. La Biblioteca di Charvensod sta anche organizzando un evento legato all’iniziativa: un contest fotografico che coniughi le opere dell’artista e notre terroir», commenta Chiara Bernadi, presidente della Biblioteca comunale.



«È per noi un onore accogliere le opere di Siro Viérin, enfant du pays, che ci permettono di raccontare alcuni punti cardine del nostro Comune: l’agricoltura e la natura. La rotonda di Pont-Suaz, porta d’ingresso principale a Charvensod, diventa così una porta artistica e un invito a scoprire ciò che Charvensod ha da offrire», afferma il vicesindaco Laurent Chuc.