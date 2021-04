La protesta del terzo settore torna in piazza ad Aosta

Sono circa 200 i manifestanti del terzo settore tra ristoratori, commercianti, addetti alla persona e maestri di sci, che sono scesi in piazza Chanoux ad Aosta per protestare contro la chiusura delle loro attività imposta dal Dpcm per contenere la pandemia.

Sul palco hanno preso la parola i rappresentati delle varie categorie e tutti chiedono l'immediata riapertura delle attività e i ristori promessi a livello governativo. "Siamo scesi in piazza portando varie provocazioni - dicono - ora abbiamo solo delusione, ma non rassegnazione. Siamo qui perché vogliamo lavorare, dobbiamo lavorare, e vogliamo aprire". I manifestanti del terzo settore chiedono alla politica di prendere decisioni immediate per la riapertura delle attività commerciali, " e in segno di solidarietà chiediamo ai consiglieri di dimezzarsi lo stipendio. Se non sono in grado di decidere allora si devono dimettere".