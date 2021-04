L'OPINIONE DI JEAN BAROCCO: Earthday, Giornata della Terra

E' sempre più difficile tradurre in pratica, in politiche concrete e misure di governo, il mare magnum delle declamazioni ecologiche. La pandemia in corso ci ha fatto capire che dobbiamo lavorare per un ecologismo meno declamatorio farcito di slogan inutili, ma per un ecologismo più pragmatico, con più investimenti ambientali (agricoltura, energia, mobilità, rifiuti, territorio), peró allo stesso tempo attento agli effetti su una crescita ordinata del Pil.

L' ecologia non è di sinistra o di destra, l’ecologia dovrebbe essere patrimonio di tutti. In Italia, è però caratterizzata da un “vizio” ideologico paralizzante: il conservazionismo, l' idea secondo cui protezione dell' ambiente significa intoccabilità, opposizione a ogni cambiamento, opera, infrastruttura.

Pensiamo ai rifiuti. Sono diventati, in certe parti d' Italia, come le mucche dell’India, vanno contemplati in strada, ma non toccati e trattati. A tutti noi e sopratutto alla montagna serve un ecologia pragmatica, che permetta ai Montanari di vivere in Montagna, garantendo loro la stessa qualità dei servizi essenziali, come la diffusione della fibra ottica, l’istruzione, il Welfare, la sanità diffusi nei grandi agglomerati urbani: è un diritto democratico delle popolazioni di montagna e delle aree interne.

È necessario uscire da trent' anni di predicazione ambientalista, ma di paralisi realizzativa, dobbiamo con l’impegno di tutti superando “dogmi ideologici” realizzare finalmente, ambientalismo efficace per #riparare il Pianeta.