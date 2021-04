Earth day: un'occasione per pensare al futuro della nostra agricoltura

Come ha evidenziato oggi in Aula il Consigliere Augusto Rollandin discutendo la sua interpellanza sull’assunzione dei giovani negli alpeggi, «è necessario avere una visione di prospettiva per quanto riguarda il territorio e la sua economia; soprattutto, bisogna avere uno sguardo sul futuro della nostra montagna e della sua conduzione attraverso i giovani, che vanno formati e motivati.»

«Nel caso non si riuscisse a portare avanti progetti concreti per l'agricoltura di montagna e per l’impiego delle giovani generazioni nella cura della nostra terra, giornate come quelle di oggi – dichiara il Consigliere Rollandin – rimangono soltanto vuote celebrazioni su dissertazioni filosofiche. La Valle d’Aosta non può permettersi questo. Dobbiamo riuscire a tradurre i principi in azioni concrete ed efficaci. Ne va il futuro della nostra agricoltura.»