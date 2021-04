Al via iscrizioni alle Mostre-concorso dell'artigianato

Sono aperte le iscrizioni alle manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione 2021 in Valle.

Tenuto conto delle ultime indicazioni nazionali in merito ad una riapertura graduale delle manifestazioni fieristiche a partire dall'1 luglio 2021, si svolgeranno ad Aosta nelle seguenti date:

68ª Mostra-Concorso, dal 24 luglio al 1° agosto

53ª Foire d’Eté, il 7 agosto

Atelier des Métiers, dal 5 all’8 agosto

Sono invitati a partecipare alla Foire i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale; alla Mostra-concorso i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale e equiparato e all’Ateliers des Métiers gli artigiani professionisti tradizionali ed equiparati. Anche per questa edizione delle manifestazioni non è stato previsto l’invio a domicilio dei moduli per la presentazione delle adesioni.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione entro venerdì 30 aprile 2021.

La promozione degli eventi sarà veicolata anche attraverso i canali web, con l’aggiornamento e l’aggiunta di nuovi contenuti ai siti www.lasaintours.it e www.mostraconcorso.regione.vda.it , ambiti apprezzati durante le ultime edizioni della Mostra-concorso e della Fiera di Sant’Orso.