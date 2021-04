Courmayeur: Imbandierati edifici con tricolore e bandiera Europa

Il 25 aprile 2021, la Valle d’Aosta, decorata della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, celebrerà il 76° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, fondamentale momento per consolidare e perpetuare la trasmissione alle giovani generazioni la memoria dei valdostani e delle valdostane che si sono sacrificati contro la dittatura e per affermare la libertà, la democrazia e l’Autonomia.

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica e le misure di contenimento del contagio in atto, impediscono di procedere secondo le consuete modalità nell’organizzazione sul territorio regionale degli eventi per la celebrazione del 25 aprile, inducendo invece a prevedere momenti di celebrazione a cui partecipino solamente i Sindaci e un rappresentante del Comitato regionale dell’A.N.P.I., evitando comunque ogni forma di assembramento.

Il Comune di Courmayeur procederà con l'imbandieramento civile degli edifici pubblici con le bandiere italiana e europea.



Alle ore 10.00, il Sindaco, Roberto Rota, e un rappresentante del comitato valdostano dell’ANPI, deporranno una corona davanti al Monumento della Liberazione, adiacente al Municipio, e il Sindaco Rota farà il discorso commemorativo.



A partire dalle ore 12.00 sul sito del Comune di Courmayeur www.comune.courmayeur.ao.it sarà possibile rivedere la breve cerimonia e ascoltare il discorso del Sindaco, arricchito dalla lettura del brano "Ferro" di Primo Levi, interpretato dalle voci di Mattia Musa e Francesca Minnella, con la collaborazione di Nicole Vignola e della Biblioteca comunale di Courmayeur.