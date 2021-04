Il Celva lancia il Bando 2021 che sostiene i progetti di enti e associazioni che operano in Valle d’Aosta

Con l’obiettivo di supportare sul territorio progetti ed eventi dedicati alla comunità valdostana, il Celva promuove il Bando 2021 per la concessione dei contributi ordinari. L’iniziativa è riservata ai progetti, alle attività o alle manifestazioni che, rivestendo un interesse pubblico, contribuiscono a valorizzare le tradizioni e le peculiarità locali, oltre a perseguire fini socio-solidaristici.

Franco Manes, presidente del Celva, spiega: “Vogliamo aiutare concretamente le realtà e le associazioni, anche di volontariato, che danno voce ogni giorno ai nostri territori, raccontandone l’identità, i valori e le esperienze positive e solidali, in un periodo difficile come quello della pandemia”.

Il bando mette a disposizione un importo complessivo massimo di 30mila euro, che saranno suddivisi tra le proposte giudicate meritevoli, prevedendo per singolo progetto un importo massimo di 2.500 euro. A questo proposito, Manes sottolinea che “come enti locali speriamo davvero in un’ampia partecipazione. L’obiettivo è quello di sostenere il maggior numero possibile di iniziative da parte delle associazioni ed enti che operano nei nostri Comuni valdostani. I Sindaci si confrontano ogni giorno con queste realtà, un vero e proprio tassello indispensabile nell’erogazione dei servizi sociali e culturali alla collettività”.

Per l’anno 2021, il Consiglio di Amministrazione del Celva ha stabilito che le proposte progettuali, oggetto di contributo, dovranno afferire a uno o più dei seguenti temi: promozione della conoscenza della tradizione valdostana e della sua salvaguardia, anche attraverso un’offerta innovativa e inclusiva di contenuti e attività culturali; promozione dello sport e dell’attività motoria tra i giovani; iniziative per il sostegno e la diffusione delle buone pratiche, per la prevenzione e il primo soccorso.