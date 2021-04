Aosta: Sulla questione dei 'furbetti del vaccino', spuntano i fortunati sorteggiati

Pur non avendo trovato l'approvazione del Consiglio comunale di Aosta, l'ordine del giorno sui vaccini presentato questa mattina dal gruppo di Forza Italia, composto dai consiglieri Paolo Laurencet e Renato Favre, ha se non altro contribuito ad aggiungere un elemento in più alla questione dei presunti 'furbetti del vaccino', su cui anche la Procura di Aosta ha recentemente aperto un'inchiesta per fare luce sul fenomeno.

Nella discussione sull'atto, che chiedeva da una parte ai capigruppo del Consiglio comunale di prendere contatto con gli enti deputati all'organizzazione e alla gestione della campagna vaccinale regionale al fine di poter fare il punto sull'immunizzazione degli anziani e dei soggetti fragili e a rischio residenti ad Aosta e dall'altra di prendere le distanze, da un punto di vista etico-morale, nel caso in cui ci fossero eletti già sottoposti a copertura vaccinale pur non figurando formalmente in nessuna delle categorie definite come prioritarie, il consigliere Giovanni Girardini (Rinascimento) ha dichiarato di essere stato contattato tempo fa dall'Usl VdA per la vaccinazione in quanto 'sorteggiato', al pari di un altro suo collega consigliere comunale, che ha però preferito non uscire allo scoperto.

Sulle modalità in base alle quali sarebbero state effettuate queste operazioni di sorteggio e su chi le avrebbe materialmente condotte, in ogni caso, nessuno ha saputo fornire spiegazioni.

Il sindaco Gianni Nuti, dal canto suo, ha affermato di essersi sottoposto sabato alla somministrazione della prima dose di vaccino, precisando però di rientrare all'interno della categoria di persone a rischio, invitando anzi la politica a non alimentare la cultura del sospetto.

Il consigliere Bruno Giordano della Lega, dopo avere precisato di non essere stato ancora vaccinato, ha sottolineato l'opportunità di sottoporre eventualmente a vaccino chi ricopre incarichi elettivi pubblici a favore della comunità, nonostante a oggi non sia mai stato formalizzato alcun atto né di natura amministrativa né di natura medico-sanitaria che motivasse l'accesso prioritario di amministratori pubblici alla vaccinazione, se non già rientranti nelle categorie definite come prioritarie dalle direttive ministeriali.

Insomma, tra cultura del sospetto e fortunati sorteggiati, sta di fatto che numerosi over 65, over 70, over 80 e soggetti fragili e a rischio aostani e valdostani stanno ancora aspettando di ricevere la loro prima dose di vaccino. Che speriamo a questo punto arrivi presto.