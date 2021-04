Aosta: Il Comune scende in campo con tante iniziative per la Giornata della Terra

Anche l’Amministrazione comunale di Aosta intende ricordare la Giornata della Terra (Earth Day), il principale evento ambientale istituito nel 1970 dalle Nazioni Unite, che si celebra ogni anno il 22 aprile, un mese circa dopo l’equinozio di primavera, per sensibilizzare la popolazione mondiale in merito all’importanza della conservazione delle risorse naturali del pianeta.

In particolare, il tema dell’edizione 2021 è “Restore our Earth”, vale a dire “Risana (rigenera) la tua Terra”.

Dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Loris Sartore: "In occasione della Giornata mondiale della Terra ancora una volta leggiamo gli accorati appelli del mondo scientifico e culturale affinché il nostro ecosistema naturale, ciò che ci consente di vivere, lavorare e produrre venga salvato. Non si tratta più di un appello 'romantico' da parte di chi ama la natura perché la natura è bella, ma di un disperato appello che ci esorta tutti ad aprire gli occhi perché la nostra specie che rappresenta un’infinitesima parte degli esseri viventi del pianeta sta consumando le risorse del pianeta in modo pressoché irreversibile, percorrendo una strada a fondo cieco al termine della quale si intravede ormai chiaramente il muro contro cui siamo destinati a schiantarci se non cambiamo percorso".

Per Sartore "stiamo vivendo una drammatica fase storica di pandemia virale che sta cambiando le nostre abitudini e ci obbliga a rivedere i nostri stili di vita. Nel mondo scientifico si sta facendo strada l’idea che essa non sia il frutto di una casualità, ma che sia da collegarsi all’altra pandemia, ben più grave, quella “climatica”, e ne rappresenti una delle conseguenze. Un morbo, quello climatico, che lentamente e inesorabilmente sta sconvolgendo gli equilibri naturali, così come è stato ormai riconosciuto a livello mondiale dagli ultimi Protocolli sul clima. E se l’origine del primo è da ricercarsi nelle mutazioni di un virus e nei passaggi dagli animali all'uomo, quella del secondo è solo ed esclusivamente responsabilità nostra".

"Ecco quindi - insiste l'assessore - che gli appelli dei giovani del movimento 'FridaysFor Future' affinché si agisca subito per invertire la tendenza non devono cadere nel vuoto, e tutti abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti. In questo senso, l’Amministrazione comunale di Aosta intende fare la sua parte e ha già avviato diverse iniziative, ad esempio promuovendo politiche per la mobilità sostenibile, con il progetto per le piste ciclabili e sostenendo l’efficientamento energetico degli edifici pubblici abbandonando i combustibili più inquinanti che porteranno auna riduzione delle emissioni di gas serra.

Inoltre, nel recente passato, ha reso disponibili tramite la società che gestisce il servizio di igiene urbana le Case dell’Acqua dove ci si può rifornire evitando di contribuire all’incremento delle bottiglie di plastica. Anche nella casa comunale l’obiettivo è di giungere a essere 'plastic free' attraverso la prossima installazione di distributori di acqua, eliminando le bottigliette".

Inoltre, poiché anche i consumi alimentari hanno il loro peso nel processo di depauperamento ambientale in quanto le forme di produzione intensiva consumano acqua e terreno in maniera maggiore di quanto il pianeta non possa sostenere eil trasporto di cibo da un continente all'altro costituisce un enorme dispendio di energia e una fonte di inquinamento, "l’obiettivo deve essere quello di imparare a produrre, a distribuire e a consumare in maniera più responsabile.Per questo motivo, a livello comunale ci proponiamo di avviare una ricerca e un confronto tra diversi soggetti coinvolti nella filiera alimentare -produttori, distributori e consumatori -per scegliere assieme le migliori strategie da adottare nella dimensione locale per contribuire, 'nel nostro piccolo' e tornando al tema della Giornata che oggi si celebra, a 'risanare il nostro pianeta'. L’auspicio odierno è che l’Earth Day ci aiuti collettivamente aritrovare la volontà di aspirare aun mondo migliore. Non è un’utopia: tutti insieme possiamo far diventare il desiderio realtà".