Aosta: Per il 25 aprile

Sarà un incontro online organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale di Aosta, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta e con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della Valle d’Aosta ad parire una tre giorni promossa dall'Amministrazione comunale di Aosta per celebrare il 25 Apile.

Primo appuntamento venerdì 23 aprile alle ore 17,45 con il l'incontro on line: dopo i saluti delpresidente del Consiglio comunale Luca Tonino, gli interventi del sindaco Gianni Nuti, del presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta, François Stévenin, del Partigiano Michel Arlian, e del giovane Antonio Buratti, studente universitario di Storia nella Scuola Normale Superiore di Pisa.

Per quanto riguarda la Festa della Liberazione, viste le restrizioni previste dai decreti ministeriali il cerimoniale del 25 Aprile si svolgerà con un programma ridotto e senza discorsi, picchetti, rappresentanze e la presenza di pubblico.

La celebrazione del 76° della Liberazione si articolerà in due momenti: alle ore 8,30 verrà deposta una corona al Monumento ai caduti nel Giardinodella Rimembranza di via Festaz;alle ore 8,45 un’altra corona sarà deposta al Monumento del Soldato valdostano in piazza Chanoux.

Interveranno il presidente della Regione, Erik Lavévaz, il sindaco di Aosta,Gianni Nuti, e un rappresentante del comitato valdostano dell’ANPI.

La breve cerimonia sarà oggetto di una “diretta” sulla pagina Facebook del Comune di Aosta.

Infine, nel pomeriggio, alle ore 15, sempre in piazza Chanoux un musicista della Banda Municipale di Aosta eseguirà “Bella Ciao” dal balcone dell’Hôtel de Ville.

Anche questo appuntamento verrà trasmesso sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale.