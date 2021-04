Raul e la sua amica cercano casa con urgenza

Per motivi gravi, il papà umano di Raul, simpatico e giovane meticcio di taglia media in ottima salute, ha dovuto lasciare la sua casa e non sappiamo quando ritornerà. Raul è rimasto solo, insieme alla sua amica a quattro zampe, una pastora tedesca di pura razza, che pare versi in condizioni difficili perché non vuole più nutrirsi per la tristezza. Entrambi hanno urgente bisogno di un nuovo focolare amorevole, meglio se insieme. Sono a Torino.