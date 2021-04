Presidente Lavevaz, 'la Valle verso zona arancione, acceleriamo su green pass'

"La Valle d'Aosta sta uscendo da questa ondata pandemiva con circa 15 giorni di ritardo rispetto alle altre regioni, ma i dati della settimana scorsa sia riguardo all'incidenza dei casi positivi sia all'indice Rt erano ormai al limite tra lo scenario della zona rossa e lo scenario arancione e questo ci fa ben sperare per la prossima settimana, essendo i dati della corrente settimana in ulteriore fase di miglioramento".

Lo ha detto oggi il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, in apertura del Consiglio Valle, che ha anche confermato come, dopo la Provincia autonoma di Bolzano, anche la nostra regione intenda accelerare sull'istituzione di un green pass regionale.

"Con l'assessore alla Sanità - ha detto Lavevaz - abbiamo in corso alcune valutazioni importanti su iniziative per cercare di anticipare ciò che sta avvenendo a livello nazionale". Il green pass "dovrebbe essere gestito da una applicazione legata al sistema informatico dell'Azienda Usl - ha precisato il Presidente - che possa permettere di avere i dati aggiornati in tempo reale e che quindi consenta un controllo immediato".

"La nostra intenzione - spiegano Presidente e assessore - è quella di dare ai cittadini uno strumento agile e veloce per attestare le condizioni che permetteranno di spostarsi con maggiore libertà e di accedere a servizi, a livello nazionale ed europeo. La direzione è esattamente opposta a quella di imporre vincoli".

E inoltre "poiché a livello nazionale e internazionale si sta andando verso la predisposizione di un 'pass', non vogliamo farci trovare impreparati e abbiamo avviato un approfondimento con le strutture dell'Azienda Usl che consenta ai cittadini di dimostrare con facilità di appartenere alle categorie di vaccinati, persone guarite o risultate negative al test nei tempi previsti".