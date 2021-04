Oggi mercoledì 21 aprile saint Anselme d’Aoste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 21 aprile

Chiesa parrocchiale do Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale e benedizione della nuova cappella feriale

Giovedì 22 aprile

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto



Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 21 aprile saint Anselme d’Aoste

La Chiesa celebra Sant’Anselmo

Teologo, filosofo e dottore della Chiesa, Anselmo nasce ad Aosta nel 1033, dove riceve la prima educazione religiosa dalla madre Ermemberga. A vent'anni, quando muore la madre, Anselmo rompe i rapporti col padre Gondulfo, che non voleva intraprendesse la vita religiosa, e comincia a viaggiare per la Borgogna e la Francia, tra le scuole dei migliori maestri, secondo la tradizione dei clerici vagantes.

All'abbazia benedettina di Le Bec, in Normandia, Anselmo sceglie come maestro il priore Lanfranco di Pavia, divenendo dapprima monaco, poi priore, direttore della scuola del monastero e, infine, abate (1078).

Chiamato in Inghilterra dallo stesso Lanfranco, vi riorganizza la vita monastica. Nel 1093 è eletto arcivescovo di Canterbury, nella famosa cattedrale di Canterbury. In Inghilterra si scontra più volte con i re Guglielmo II ed Enrico I, e per due volte deve così prendere la via dell'esilio e ritornare in Italia. Anselmo morì a Canterbury nel 1109. Fu canonizzato nel 1494 e nominato Dottore della Chiesa nel 1720.

Il pensiero di Sant'Anselmo

Anselmo è ricordato non solo come teologo, ma anche come filosofo. Per Sant'Anselmo, la ragione umana non è in opposizione alla fede; è invece uno strumento essenziale per la speculazione teologica. È talvolta definito il "padre della Scolastica", soprattutto per la ricerca, sviluppata nel Proslogion, di un unum argumentum, un unico principio immediato e fondato solo su sé stesso per dimostrare l'esistenza e gli attributi di Dio. Credo ut intelligam (credo per capire) è la formula con cui Anselmo sintetizza il suo metodo. Immanuel Kant definì questa dimostrazione "prova ontologica dell'esistenza di Dio", sebbene Anselmo non abbia mai usato questa espressione.

