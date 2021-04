Respinte mozioni su Bassa Via della Valle d'Aosta e minoranze linguistiche

Nel corso della seduta mattutina di oggi mercoledì 21 aprile il Consiglio Valle ha discusso due mozioni presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, entrambe respinte dall'Aula.

Una terza mozione, a firma del gruppo Pour l'Autonomie, è stata invece ritirata dai proponenti.

Riguardava l'inserimento dei comuni di Pontey e Champdepraz nell'itinerario del progetto "Bassa Via della Valle d'Aosta" la prima mozione presentata dalla Lega VdA e respinta con 21 voti di astensione (UV, PCP, AV-SA, VdA Unie) 14 a favore (Lega VdA, PlA). Come ha spiegato nell'illustrazione il consigliere Dennis Brunod, "volevamo impegnare gli assessori competenti a portare avanti in tempi brevi le iniziative necessarie per inserire nel percorso anche questi due comuni, nell'ottica di una migliore e più completa promozione e valorizzazione di tutte le località a media e bassa quota dell'Adret e dell'Envers. Pontey e Champdepraz sono gli unici territori del fondovalle che non sono mai stati coinvolti".

"Chiediamo - ha detto Brunod - di procedere a una modifica dell'attuale percorso con le varianti proposte dai comuni interessati, atteso che l'itinerario ad oggi non è ancora stato ultimato in maniera definitiva. Se si tiene veramente alla Valle d'Aosta e a tutte le sue ricchezze, si potrebbe fare uno sforzo per inserire questi due comuni. Secondo noi ci sono margini per migliorare il tracciato, pensando anche al fatto che tanti comuni vengono toccati due volte dal percorso della "Bassa Via". Bisogna crederci costantemente".

L'assessore al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, ha riferito: "Il progetto della Bassa Via, anche noto come Cammino Balteo, è un tracciato che è nato e si è sviluppato, oltre che come percorso escursionistico, come un prodotto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturale, paesaggistico ed enogastronomico di tutte le aree di media montagna adiacenti al Cammino, anche se non attraversate direttamente dallo stesso, mediante apposite segnalazioni. È un percorso che può essere fatto tranquillamente a tappe e che può essere affrontato anche da chi non è particolarmente performativo sotto il profilo sportivo".

Il progetto è stato cofinanziato dal programma operativo investimento per la crescita Fesr 2014-2020 e da fondi statali e regionali; "è un'iniziativa complessa - ha detto Guichardaz - che è stata presentata pubblicamente nel 2013, articolata in sei progetti facenti riferimento a più assessorati, che ha richiesto un delicato e impegnativo lavoro di coordinamento e di concertazione con i territori. L'iter si è articolato in più anni, e ad oggi lo stato di attuazione è molto avanzato, anzi oserei dire che è alle fasi conclusive. Il tracciato, di quasi 360 chilometri, interessa 40 comuni per 23 tappe, per dire della complessità. A breve presenteremo un'apposita App che, peraltro, è stata progettata e finanziata con fondi provenienti dal progetto TCI, e molto materiale promozionale, informativo e comunicativo - cartine, monografie, articoli promozionali, contenuti web, ecc. - è già stato diffuso e veicolato, confermando il tracciato definitivo, frutto di ragionamenti, rettifiche, interventi e miglioramenti".

Sarà possibile anche inserire nuovi punti di interesse e contenuti 'esterni' al tracciato consolidato, con lo spirito di aumentare l’attrattività e la curiosità dei fruitori e dell’indotto. In particolare, sono state inserite note per Champdepraz (valorizzazione del Parco del Mont Avic), per Saint-Denis (Castello di Cly), per Pontey (macine della Valmeriana).