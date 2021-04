Rinascimento VdA 'Dalla Giunta Nuti aumento spropositato tariffe commerciali

Nel corso del Consiglio comunale in corso oggi, a seguito della discussione dopo la illustrazione della relazione conclusiva della Commissione Speciale Covid19, il Presidente di RINASCIMENTO Valle d’Aosta Giovanni Girardini ha denunciato aumenti di tariffe comunali a danno di cittadini e operatori, scandalose per entità e importi e del tutto negate precedentemente, allorchè fu dichiarato che l'aliquota comunale dell'addizionale Irpef elevata dallo 0,30 allo 0,50%, misura già di per sè molto iniqua vista la contingenza, sarebbe stato l’unico aumento attuato dall’Amministrazione comunale. Al riguardo la minoranza intera si era opposta in sede di approvazione di bilancio all’aumento dell’addizionale comunale che porterebbe circa 700.000 euro in più nelle casse del Comune prelevando la somma dalle tasche dei cittadini, ma vista l’impossibilità di impedire il provvedimento della Giunta, ci eravamo per lo meno preoccupati di avere garanzia che non aumentasse nient’altro. Ebbene, dopo appena due settimane, malgrado le false garanzie date dalla giunta, questi sono i risultati sulle tariffe pubblicitarie e di occupazione suolo pubblico.

Ecco le tariffe comunali nei dettagli

Pubblicità su automezzi

aumento del 100%

sino a Lunedì 12 aprile era 50 euro

Mercoledì 14 aprile era 100 euro

Pacchetto di 10 locandine

aumento del 823%

sino a Lunedì 12 aprile era 39 euro

Mercoledì 14 aprile era 360 euro

Poster 6x3 mt

aumento del 86%

sino a Lunedì 12 aprile era 203 euro

Mercoledì 14 aprile era 376 euro

Insegne temporanee

aumento del 250%

sino a Lunedì 12 aprile era 2 euro/mq + 20 euro istruttoria

Mercoledì 14 aprile era 7 euro/mq + 20 euro istruttoria

Bifacciali (1 circuito da 10 manifesti di dim 140x200 cm)

aumento del 119%

sino a Lunedì 12 aprile era 502 euro

Mercoledì 14 aprile era 1099 euro

Occupazione suolo pubblico per cantieri e altro (30mq 91gg)

aumento del 100%

sino a Lunedì 12 aprile era 600 euro

Mercoledì 14 aprile era 1200 euro

Sono aumenti enormi in valore percentuale ma ancora più in valore assoluto parlando di cifre molto elevate, che contraddicono ogni intento di sostegno all’economia e alle attività della città.

Riteniamo questa una vergognosa operazione da parte dell’Amministrazione comunale che va a infierire in modo estremamente pesante sugli operatori in un momento di pesantissima crisi economica, con aumenti a tre cifre delle tariffe.

Inoltre è gravissimo come a fronte di una Relazione approvata da tutti i capogruppo e illustrata in data odierna con chiara delineazione di impegni di riduzione delle tariffe, si assista invece nel concreto addirittura a aumenti elevatissimi, ossia all’esatto contrario.

“Per questo - dichiara Giovanni Girardini - e per contestare in modo diretto e concreto l’operato del Governo Nuti, Rinascimento Valle d’Aosta annuncerà a breve la data di una manifestazione pubblica che indice sin d’ora e cui invita a intervenire civicamente ogni categoria, movimento, associazione, ente, partito oltre che naturalmente i liberi cittadini, per protestare contro un’Amministrazione comunale non solo incapace di ogni intervento o iniziativa di reale sostegno ma addirittura vessatoria delle già stremate condizioni economiche degli operatori e della popolazione.”