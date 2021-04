Courmayeur: Angoscia per la probabile chiusura scuola dell'infanzia

In questi giorni ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia regionale di Courmayeur sono pervenute numerose le manifestazioni di solidarietà in seguito ai recenti articoli usciti sugli organi di stampa regionali che annunciavano la probabile e imminente chiusura della scuola.

I genitori hanno pertanto deciso di redigere la lettera aperta allegata al presente comunicato stampa – cui vi preghiamo di dare massima diffusione – per testimoniare la propria soddisfazione rispetto alla proposta formativo-educativa, agli ambienti, interni ed esterni, alla cura delle insegnanti ea tutti i servizi forniti dalla scuola pubblica, ricordando ai cittadini di Courmayeur e alle Autorità competenti i recenti investimenti effettuati (in termini di efficientamento energetico e messa in sicurezza ma anche di formazione del personale e acquisto di attrezzature innovative per l’outdoor education), che rendono la scuola regionale di Courmayeurun fiore all’occhiello per la comunità, e invitando le famiglie a valutare la possibilità di rettificare le iscrizioni effettuate a gennaio e a iscriversi alla scuola pubblica per garantire il mantenimento di un servizio essenziale, altamente qualificato e qualificante per l’intero paese.

Diversi cittadini, e in particolare quei genitori che, prima di noi, hanno usufruito del servizio pubblico con grande soddisfazione, ci hanno manifestato la loro disponibilità a unirsi a noi firmando questa lettera aperta e abbiamo già raccolto diverse adesioni.

Per sostenerci è possibile richiedere e firmare il documento scrivendo una mail all’indirizzo: propubblicacourmayeur@gmail.com

Fra le varie azioni previste, si sta costituendo il Comitato “Per la scuola regionale di Courmayeur”, fra i cui obiettivi ci sarà il chiarimento di diversi temi emersi nelle ultime settimane, che crediamo siano importanti a livello regionalee non solo per Courmayeur.

Per i genitori, la rappresentante dell’intersezione Giulia Radin Courmayeur

INSIEME PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE DI COURMAYEUR

Da trentacinque anni a Courmayeur esistono due scuole dell’infanzia: la scuola regionale, che fa parte integrante dell’Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc, e la scuola paritaria “Luisa Proment”.

Negli ultimi anni, però, si è verificato un importante sbilanciamento numerico nelle iscrizioni alle due scuole, che potrebbe comportare la chiusura, già a partire dall’anno scolastico 2021/2022, dell’infanzia regionale. Con questa lettera aperta intendiamo ribadire l’importanza di continuare a garantire la presenza della scuola pubblica a Courmayeur e desideriamo pertanto fornire alle famiglie alcuni elementi di riflessione perché possano valutare con maggior consapevolezza l’eventuale inserimento/trasferimento dei propri figli nella scuola dell’infanzia regionale: sino alla fine di maggio è infatti possibile rettificare sia l’iscrizione telematica sia la conferma di iscrizione effettuate a gennaio e consentire così il mantenimento di un servizio essenziale

PERCHÉ LA SCUOLA PUBBLICA GARANTISCE - PIENA ACCESSIBILITÀ:

la scuola dell’infanzia regionale è attualmente la sola struttura a Courmayeur in grado di rispondere a tutte le esigenze di bambini/genitori portatori di handicap; -PIENA SICUREZZA: lo stabile in cui ha sede l’infanzia regionale è stato oggetto di un recente e costoso intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza della struttura, la sola a Courmayeur che rispetti anche la normativa antisismica; -FORMAZIONE PERMANENTE E STRUTTURALE DEL PERSONALE, sia in ambito di prevenzione di eventuali rischi sia in ambito didattico-educativo; -UN’OFFERTA EDUCATIVO-FORMATIVA INNOVATIVA incentrata su OUTDOOR EDUCATION, ÉVEIL AUX LANGUES ed EDUCAZIONE ALLA MATEMATICA grazie alla specifica formazione del personale (che ha frequentato i corsi di perfezionamento attivati dall’Università della Valle d’Aosta e fa parte dei gruppi di lavoro su Outdoor education ed Edumath);

-MASSIMA TRASPARENZA attraverso il registro elettronico, sul quale vengono pubblicate quotidianamente le attività svolte, e il sito web dell’Istituzione, che precisa il Piano dell’Offerta Formativa Biennale, i criteri di selezione di progetti ed esperti esterni, l’uso delle risorse pubbliche impiegate.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE È INFATTI INSERITA ALL’INTERNO DI UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA che offre un percorso caratterizzato da:

-COLLEGIALITÀ tra i docenti dei singoli plessi, dei singoli ordini di scuola e dell’intero corpo docenti;

-CONTINUITÀ VERTICALE: armonizzazione della programmazione e dei progetti educativi per un raccordo con la scuola primaria el’ attivazione di collaborazioni innovative con gli asili nido del territorio;

-CONTINUITÀ ORIZZONTALE: collaborazione con gli Enti del territorio, i Comuni, l’Università della Valle d’Aosta, l’Azienda USL, lo psicologo dell’Istituzione; -PROMOZIONE E SVILUPPO di competenze disciplinari, linguistiche, digitali e di cittadinanza. Per quanti non conoscessero la struttura, ricordiamo che LA SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE DI COURMAYEUR OFFRE:

-AMBIENTI INTERNI curati, ampi e luminosi, disposti su un unico livello, recentemente rinnovati, in grado di assicurare una convivenza serena, il benessere psicologico dei bambini e il massimo rispetto dei protocolli sanitari, e così articolati: - un ampio salone per l’accoglienza e il gioco libero negli angoli attrezzati (gioco simbolico, angolo lego, pista, bricolage, angolo biblioteca; tutti i giochi vengono puliti e sanificati quotidianamente); - due aule per le attività strutturate e di routine; - un’aula-atelier per le attività espressivo-creative; - un refettorio interno, in cui i bambini consumano gli spuntini a base di frutta e i pasti preparati nelle cucine della scuola (le stesse che preparano i pasti per la primaria) sulla base di un menù definito da un’equipe medica; - uno spogliatoio e tre bagni (di cui uno accessibile ai disabili), un’aula Covid; - una sala per assicurare il riposo ai bambini che hanno ancora bisogno del pisolino pomeridiano; - un’ampia palestra in condivisione con la primaria (adibita, causa Covid, a mensa per la primaria);

-UN PARCO RISERVATO dotato di attrezzature innovative, che dalla fine di maggio si arricchirà ulteriormente per potenziare l’outdoor education, perno dell’attività didattica, e consentire ai bambini di prolungare il tempo di permanenza e le attività in giardino, favorendo l’osservazione diretta, l’interazione, l’autonomia e l’esplorazione, e stimolando la curiosità e la comunicazione. Facciamo infine presente che se il numero di iscritti fosse maggiore e si verificasse la necessità di aprire anche il sabato pomeriggio, l’Istituzione scolastica si attiverebbe per cercare le risorse necessarie. Se la nostra comunità intende continuare a crescere, culturalmente e demograficamente, riteniamo che non vada chiusa una scuola dell’infanzia pubblica, sicura, accessibile e innovativa, che assicura un servizio altamente qualificato e qualificante per Courmayeur.

NON PERMETTIAMO LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE DI COURMAYEUR!

I genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia regionale, rappresentati da Giulia Radin Courmayeur, 20 aprile 2021