Jeunes vont à la découverte des oeuvres musée Gamba

'Bimbi in Gamba' est de retour avec 'Il mondo fantastico di Mirò'. L'assessorat des Biens culturels propose de nouvelles activités pour les plus petits. L'intention est de les rapprocher de l'art moderne et contemporain de manière ludique.

Dans les premiers rendez-vous proposés, les participants pourront entrer directement à l'intérieur des dépôts qui constituent le cœur du musée Baron Gamba de Châtillon.

Il s'agit d'une occasion exceptionnelle d'observer de près les œuvres qui ne sont normalement pas exposées au public; expérimenter avec celles-ci les méthodes et techniques expressives de l'art moderne et contemporain. Arte a soqquadro est le titre du deuxième rendez-vous, au calendrier le 24 avril à 16h. À partir d'une œuvre de Pablo Echaurren, artiste expérimental, les participants produiront leur propre création personnelle basée sur la décomposition d'une image à l'aide de matériaux diversifiés. Les enfants doivent s'équiper de feuilles épaisses, marqueur noir, crayon, gomme à effacer, taille-crayon, magazines, ciseaux et colle.

L'activité est disponible à partir de 16 heures le 24 avril