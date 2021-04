ELOGIO DELLA LETTERA

Scrivere una lettera è un'arte aldilà del nostro livello di cultura. Qualcosa di cui, purtroppo, stiamo perdendo il senso. Sì, oggi si usano SMS, Whatsapp, Mail, ma scrivere una lettera servendosi di carta e penna è tutt'altra cosa. Ho letto di recente un saggio di Anne Lemott, scrittrice, insegnante di scrittura e saggista americana.

Lei dice: "Scrivere ha moltissimo da offrire ed è pieno di sorprese. Ogni lettera è una spy story disseminata di indizi a carico dell'autore, che allo stesso tempo ci dice qualcosa di noi, ci dice quello di cui abbiamo bisogno, che vogliamo sapere. Scrivere è una terapia, è un'impresa disperata e insieme magica come la vita. Scrivere esprime che genere di persone siamo, che cosa conta davvero, di cosa abbiamo paura, quale è la posta in gioco.".

E la stessa calligrafia usata, a mio parere, è in grado di svelare una parte di noi. E cosa dire poi delle lettere d'amore. Conservo gelosamente tutta la corrispondenza, tra me e la persona amata, utilizzata per esprimere i miei sentimenti dalla lontana Milano, dove ero giunto dal Sud nei lontani anni '60 con una borsa di studio di 60 mila lire (!) mensili presso l'Istituto di Ricerche di Mercato, diretto da Nicola Piepoli.

Che tempi, ragazzi! Quando non si sapeva come mettere insieme il pranzo con la cena. E che dire delle vecchie canzoni che parlavano di lettere d'amore. Ne ricordo alcune. Una si intitolava proprio "Scrivimi". Era una canzone del 1935 cantata da Carlo Buti per la casa discografica Columbia. "Scrivimi non lasciarmi più in pena, una frase un rigo appena calmeranno il mio dolor...".

C 'era poi un'altra vecchia canzone: "Sullo specchio del passato". In questa lo scrivere è il motivo dominante. La cantava Rino Salviati nel 1951 per la Voce del padrone. "sullo specchio del passato ho ritrovato la bionda appassionata che mi faceva scrivere poesie, ma quella che mi scriveva l'amore mio sei tu non l'ho incontrata più.". Ma scrivere lettere, oggi, sembra ormai diventato il derivato di un lontano passato.