IL POUSSA CAFE @CODE DI PAGLIA@ DISPACCIO 20 APRILE

Excusatio non petita, accusatio manifesta è una locuzione latina di origine medievale. La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta", forma proverbiale in italiano insieme all'equivalente "Chi si scusa si accusa". E' la risposta a chi si è sentito toccato da Père Joseph che nella sua rubrica, e con lui anche il nostro giornale, ha considerato inutile l'urgenza di approvare una legge sugli uffici stampa che potrebbe interessare una decina di giornalisti in attesa di sistemazione quando ci sono centinaia e centinaia di imprenditori e migliaia di dipendenti senza paga e la cassa vuota.