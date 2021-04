Solo in streaming ma gratuito lo spettacolo 'Helen in concerto'

Sarà visibile esclusivamente in streaming, gratuitamente, sul sito www.bobine.tv dalle ore 18,30 di sabato 24 aprile e fino al 28 aprile lo spettacolo 'Helen in concerto.

Il sito è raggiungibile anche cliccando sul banner della Saison culturelle nella home page del sito della regione: www.regione.vda.it.

Il concerto proposto è pensato per essere un viaggio musicale in cui diversi mondi si incontrano, dove il genere acustico si unisce all’elettronico, dove il folk, l’R&B e il pop si fondono per descrivere a 360 gradi la dimensione dell’artista.

Il repertorio è composto da alcune rivisitazioni di canzoni francesi e da brani originali scritti e cantati da Eleonora Iamonte (in arte Helen) in lingua inglese e francese che suonerà l’autoharp e il flauto traverso sostenuta dal contrabbasso di Luca Moccia, dal pianoforte di Francesco Epiro, dalla batteria e chitarra di Momo Riva e dalla voce dell’attrice Paola Zaramella che presenterà i vari pezzi del repertorio intervallando ad essi brevi episodi narrativi in lingua italiana per guidare lo spettatore all’interno dell’universo musicale.

Ai brani suonati in gruppo verranno affiancate delle performance di Helen con la loop station con cui campionerà delle tracce audio di voci, flauto e autoharp registrate live una dopo l’altra in maniera stratificata e riprodotte in loop. Inoltre sul palcoscenico verranno proiettate su uno schermo le animazioni dell’artista Andrea CadiO Cadioli create ad hoc per l’occasione.