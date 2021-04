Rallentano i contaggi covid ma sempre alti

Rallenta il contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 29 nuovi casi di positivi a fronte di 177 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è fermo a 439). E' quanto riportato nell'ultimo bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. I contagiati attuali sono 952,67 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all'ospedale Parini sono 70, di cui 13 in terapia intensiva.

SITUAZIONE IN ITALIA

Sono 12.694 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno (ieri 310).

I guariti sono 96.134. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.870.131, i morti 116.927. Gli attualmente positivi sono 504.611 (-697 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.248.593 (+13.134). In isolamento domiciliare ci sono 477.652 persone (-216 rispetto a ieri).

