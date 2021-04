Ivana Jelinic confermata alla presidenza di Fiavet

"La modifica al nostro Statuto, per adeguarci alle regole di Confcommercio, ha dato luogo ad una coesione ed a una unità di intenti che continueranno con la nuova squadra”. Così la presidentessa di Fiavet, la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, Ivana Jelinic, ha esordito nel suo intervento all'Assemblea della Federazione che l'ha eletta per acclamazione per altri cinque anni. Sono stati nominati vice presidenti vicari Massimo Caravita, presidente Fiavet Emilia Romagna e Marche con delega a formazione e trasporti, e Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Sicilia, con delega all'abusivismo.

“Ancora non sappiamo – ha aggiunto Jelinic – come riusciremo a ripartire, ma la nostra prima battaglia guarda alle agenzie di viaggio, che non possono essere lasciate sole”. Le priorità al momento, secondo la Federazione, sono i ristori a fondo perduto per colmare le perdite subite da agosto a dicembre 2020 e da gennaio a marzo 2021, ma anche sospensioni contributive, il rinnovo degli ammortizzatori sociali, un indennizzo per i voucher non rimborsati per insolvenza o fallimento degli operatori turistici e infine aiuti per le nuove imprese nate tra il 2019 e il 2020. “Abbiamo presentato queste istanze – ha continuato Jelinic – più e più volte sia in passato, alla sottosegretaria al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, che oggi al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia”.

“Sappiamo quanto è complesso dare dei lassi temporali quantificati per la programmazione, ma senza questi risulta complicatissimo per noi lavorare”, ha concluso Jelenic.